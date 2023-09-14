疑遭丈夫一刀砍死 死者遗体运回斯里兰卡

和丈夫一起从斯里兰卡来新，隔天疑遭丈夫一刀砍死，女死者客死异乡，家人却因经济困难无法来新办理后事，本地殡葬业者得知后伸出援手，顺利代领并把遗体送回死者家乡。

这起谋杀案发生在上星期六（9月9日）上午10时45分至下午4时42分，地点位于东海岸路的加东智选假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Katong）客房。遇害的是32岁迪亚温娜格（Diyawinnage Sewwandi Maduka Kumari）。

好心的殡葬业者是郑海船生命礼仪负责人郑海船。他受访时表示，命案消息传开后，他便一直在关注事态的发展，随时准备在必要时伸出援手。

命案发生三天后（12日），斯里兰卡驻新加坡最高专员公署突然代死者的家属联络郑海船，问他能否帮忙处理后事。

“自此，我跟死者的父母取得联系，得知死者是独生女，来自贫困家庭。”

郑海船为死者进行防腐处理和化妆并短暂停柩。在他的帮助下，运载死者遗体的班机在傍晚启航，直飞科伦坡。（读者提供）

郑海船表示，死者的父亲失业多时，母亲接获噩耗后伤心入院，他很理解痛失爱女的心情，得知家属处境时便不假思索地答应义务帮忙。

经过一再确认和取得所需文件后，郑海船于星期四（14日）中午1时许，顺利从中央医院殓尸房领出遗体。

“我把遗体送到芽笼峇鲁的殡仪馆，为死者进行防腐处理和化妆并短暂停柩。还在跟航空公司交涉时，我就先把遗体往机场方向送。”

郑海船说，当时可说是分秒必争，他一心只想尽快把死者的遗体送回她父母身边。在他的帮忙下，运载死者遗体的班机在傍晚启航，直飞科伦坡。

“死者的父亲会从机场接手，把女儿的遗体带回家。”