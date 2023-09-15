星期五开盘可关注的股票

美国核心通胀率趋缓，促使星期四（9月14日）隔夜股市的气氛维持正面，三大美股指数都攀高。

道琼斯工业指数起0.96%，标准普尔指数上升0.84%，纳斯达克指数上涨0.81%。

美元指数下滑提振了本地和区域市场情绪，新加坡海峡时报指数星期四上涨30.58点或0.95%，闭市报3249.51点。

星期五（15日）已经开盘的东京股市上扬0.78%，首尔起0.06%，悉尼上升1.33%。

以下是星期五可关注的股票：

* 贤能集团（LHN Group ）星期四闭市后公布营运报告，在Coliwoo共享居住业务的带领下，住宿业务在今年下半年会有强劲表现。截至6月底（第三季），集团共管理2064个在本地和国外的住宿单位。到9月7日为止，Coliwoo乌节路的入住率达90%，Coliwoo项目第三季的平均租金介于2200元至3500元。自今年初以来，集团也积极再循环资本。公司脱售了共享汽车平台GetGo 20%的股权，以及Coliwoo East 50%的股权。

* 威霸机构（VibroPower）向新交所申请延期派发2023财年年报、举行常年股东大会，以及发表可持续报告。根据公司7月1日的现金流预测，总流动负债达1072万元，公司表示有信心能偿还。外部审计师需要更多证据支持公司的现金流预测，因此需要更多的时间执行审计。

* 停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）截至7月底的六个月净亏损扩大4%至100万，这主要因行政和其他业务费用和财务成本增加；销售增加推动营收小幅增加2%至281万元。公司六个月的每股亏损为3.25分，多于去年同期的3.21分。

* 天阶控股（The Place Holding）宣布，针对集团子公司投资的New Vision Holding公司拟议发行1200万新股需经股东大会批准的要求，集团决定予以豁免。天阶控股的子公司The Place Singapore Investment，目前持有New Vision Holding公司153万股，占已发行及缴足股本总额的51.0%。在发行1200万新股后，子公司的股份将被稀释为10.2%。天阶控股闭市后要求15日恢复公司股票交易。