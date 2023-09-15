亚洲公益联盟成立 获10亿元资金承诺 支持可持续发展公益项目

淡马锡信托基金会（Temasek Trust）发起的亚洲公益联盟（Philanthropy Asia Alliance）正式成立，从去年启动至今已有80多个成员承诺捐款10亿元。

淡马锡信托基金会首席执行长郭木财于星期五（9月15日）在香格里拉大酒店举行的第三届亚洲慈善峰会上宣布亚洲公益联盟正式推出。

刚上任的新加坡总统尚达曼已受邀出任联盟的荣誉赞助人，并出席了这场慈善峰会。这是他在星期四（14日）宣誓就任后首次以总统身份出席公开场合活动。

联盟成员来自美洲、亚太区、欧洲和中东，包括比尔与梅琳达·盖茨基金会、达利欧慈善基金会、李嘉诚基金会、金光集团旗下的四家企业，以及陈江和基金会。淡马锡信托基金会去年也承诺捐出1亿美元（约1亿3600万新元）推动慈善生态圈发展并用于联盟的运作。

郭木财说：“我们在应对错综复杂的挑战时需采取统一的合作行动。通过公益资本在亚洲推动正面影响力的机会是巨大的，而亚洲公益联盟将可起到加速作用。”

另一方面，亚洲公益联盟也宣布与新加坡非盈利组织影响力投资与实践中心（The Centre for Impact Investing and Practices，简称CIIP）推出一项计划，协助可持续发展起步公司推动业务。这项为期12个月的计划，将为业者提供注资和指导。

基金会也同星展银行基金会（DBS Foundation）联合推出一个网站Co-Axis，供获得认证的慈善机构和高净值人士以金融工具的形式为社区和环境公益项目提供资金，包括捐款和可回收津贴（recoverable grant）。