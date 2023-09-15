连荣华完成放射治疗 下周参加国会

确诊初期鼻咽癌的武吉班让区议员连荣华，已顺利完成七周放射治疗。尽管仍有些许副作用，他仍将参加下星期一（9月18日）的国会会议，接下来只要健康状况许可，也会逐步参与选区活动。

连荣华星期五（9月15日）在脸书贴文中，感谢新加坡国立癌症中心医疗团队，对他和每一名癌症患者，无微不至的照顾。

现年59岁的连荣华是在7月底对外公布患癌消息，当时他指每天得接受俗称电疗的放射治疗，长达七周。由于辐射或导致副作用，他无法出席一些社区活动和履行相关职责，而荷兰—武吉知马集选区的议员，尤其是外交部长维文医生和谢秉辉将暂代大部分的职务。

连荣华接受《联合早报》访问时，特别感谢这段期间大家对他的关心和问候。

“目前还有一些副作用，但还应付得来，我会去下星期一的国会，因为呈上了一些和学前教育相关的提问。”

精神不错的连荣华说，放射治疗带来的副作用包括口腔干燥，影响食欲，他目前得注意饮食。另外，接受放射治疗的部位，也不能直接晒太阳。

他透露，尽管顺利完成放射治疗，接下来陆续还有数项测试要完成。只要健康状况许可，他会逐渐恢复出席社区活。

连荣华在2006年当选荷兰—武吉知马集选区议员，负责正华区事务。他在2011年、2015年两度连任，2020年大选转战武吉班让单选区，再度中选，议员任期迈入第四届。目前他也是政府国会财政及贸工委员会主席，及人力委员会成员。

连荣华的国会同僚永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆（52岁），是癌症康复者。马炎庆在2021年11月接受眼睛检查时意外发现患癌，确诊第一期鼻癌。他去年4月透露，自己接受放射治疗后，鼻肿瘤已消失，血液检测也不再发现与鼻癌有关联的病毒。