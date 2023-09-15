世界城市峰会市长论坛9月底首尔召开

新加坡创办的世界城市峰会市长论坛（World Cities Summit Mayors Forum）今年恢复在海外举行，9月24日至26日在首尔登场，由国家发展部长李智陞主持。来自全球各地的城市决策人，将聚集探讨如何打造包容和坚韧未来。

根据主办方的文告，第12届论坛的主题是“宜居可持续的城市——打造包容坚韧的未来”。本届论坛由2018年李光耀世界城市奖得主（Lee Kuan Yew World City Prize）首尔承办，李智陞主持会议。李智陞将在25日和26日的开幕式和闭幕式致辞，首尔市长吴世勋也会致开幕词。

两年一次的世界城市峰会，由我国宜居城市研发中心和市区重建局创办，旗下的市长论坛为城市领导人提供交流平台，探讨重要的都市挑战。

李智陞星期四（9月14日）在脸书发文说，全球许多城市因冠病疫情影响，而面对长期挑战，包括制度上不平等的情况持续恶化等。

“今年的论坛主题促请决策人思考如何打造包容和创新的城市，同时为下一代维护我们的文化、历史甚至生存。”

The 12th World Cities Summit Mayors Forum returns in less than 2 weeks’ time. This year’s WCS Mayors Forum will be... Posted by Desmond Lee on Thursday, September 14, 2023

由于疫情限制，上一届市长论坛在本地举行，2019年的论坛则是在哥伦比亚第二大城市麦德林（Medellin）举办。今年的论坛也将设立首尔—新加坡展览，分享两个城市的市区发展项目，包括本地的榜鹅数码园区，以及新加坡绿色发展蓝图等。