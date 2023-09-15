本地股市星期五早盘延续涨势上升0.98%

美国隔夜股市高收，加上中国央行采取进一步措施支撑经济，星期五（9月15日）亚洲股市早盘都有不俗的升幅。新加坡海峡时报指数中午休市前上扬0.98％或31.96点，报3281.47点。

中国中央银行星期五下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，以保持流动性充足，这次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。一年期中期借贷设施（MLF）利率也维持在2.5%。

在一连串提振经济举措出台后，中国8月份的工业增加值和零售销售数据都比去年高，也优于预期；城市失业率也有所缓和，促使投资者的乐观情绪逐渐恢复。

截至中午12时，香港股市上涨1.57％，上海和深圳股市分别起0.28％和0.23％。

悉尼股市的增幅最大，达1.60%，首尔起1.33%, 东京股市上涨1.25%，台北上升0.19%。

本地股市早盘交易量达7亿6990万股，交易额5亿1002万元， 上升股309只， 下跌股173只。

成份股多数上升，25只上扬，两只下跌，三只持平。

涨幅大的包括城市发展（CDL），上涨2.82%至6.93元；凯德投资（CapitaLand Investment）起2.53%至3.24元；凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）上扬2.11%至1.94元；吉宝企业（Keppel Corp）起2.04%至6.99元。

唯一两只下跌的成份股是皇胜酿酒（Emperador）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者下跌0.97%至0.51元，后者下跌0.85%至0.585元。

