坟场捉到穿山甲上网脱售 男子认罪

男子和友人去坟场探索灵异事件，意外发现濒临绝种的穿山甲后，竟把穿山甲带走并放上网以500元脱售，怎料买家是公园局执法人员，结果落网被控。

被告是20岁的艾迪（译音），他面对三项抵触野生动物法令（Wildlife Act）的控状。

案情显示，被告去年12月22日，与三名同伙到武吉布朗（Bukit Brown）探险，寻找灵异事件。期间，他们撞见一只幼小的马来穿山甲（Sunda Pangolin），于是将它藏在被告公司的货仓里。

由于缺钱，被告向姐夫求救，请后者帮忙通过Telegram的多个稀有宠物聊天群组，以500元售卖极度濒危的马来穿山甲。

被告姐夫去年12月26日找到买家，被告于当天凌晨2时45分，在蔡厝港5道第490座组屋与买家见面。殊不知，这名买家其实是国家公园局的执法人员。

执法人员在交易时向被告披露真实身份后，被告拒捕，用手肘攻击对方，罪加一等。

将马来穿山甲藏在公司货仓

被告将马来穿山甲藏在公司的货仓里，而公司是野生动物与飞禽管理专家，也是国家公园局的承包商之一。

被告星期二（9月12日）认罪，法官令控方准备报告，看被告是否适合接受缓刑监视或日间报到令（Day Reporting Order），案展11月1日下判。

如果罪名成立，没有得到许可售卖受保护野生动物者，可被判罚款不超过5万元，或坐牢不超过两年，或两者兼施。