各种族商会与社团为李光耀百年树人基金筹得逾千万元

代表新加坡四大种族的商会与社团携手筹款，在不到一个月内为李光耀百年树人基金筹集超过1000万元，体现建国总理李光耀重视的多元种族的团结精神。

新加坡中华总商会、新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡马来商会、新加坡印度商会，以及新加坡欧亚人协会今年8月联合推动名为“饮水思源、共育贤才”的筹款活动，支持李光耀百年树人基金，以资助弱势学生的项目和青年领袖计划。此外，这些机构也发起向李光耀致敬的签名活动，收集到超过21万个签名。

李光耀百年树人基金是配合李光耀百年冥诞而设立，今年5月30日正式启动，当时已筹集超过8000万元。

副总理兼财政部长黄循财星期五（9月15日）出席在中华总商会举行的捐赠仪式。他致辞时说，星期六（16日）是李光耀先生的100岁冥诞，是反思他所秉持的多元种族、平等、唯才是用等价值观的时机。李光耀和其他建国元勋努力建设一个多元种族社会，各族群互相支持。

“饮水思源、共育贤才”活动体现了这种精神，代表不同种族的商会和社团等合力为基金筹款，鼓励近400个机构参与，在不到一个月内筹集超过1000万元。人民要珍惜我国建立起的团结精神。

本地四大种族商会和社团代表在副总理兼财政部长黄循财（右四）的见证下，将支票递交给教育部长陈振声（右五），左二为人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生。（唐家鸿摄）

黄循财指出，展望未来，我国面对一个更多变且充满不确定因素的世界，也须应对国内的社会变化，包括老龄化趋势。应对这些变化，我们须重新肯定我国的核心价值观，同时也要在须要改进时，勇于做出改变，重新审视并更新政策。

政府去年中启动的“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动，通过与民众交流，探讨如何改进政策，致力于更新社会契约。

黄循财指出，这项运动不仅仅是关乎政府所能做的事，也需要全民参与。他鼓励在场的商界和社区组织发挥角色，发起像“饮水思源、共育贤才”这样的民间活动，加强各阶层的凝聚力。

超过200名来自商会、社团和学校等机构的代表出席了星期五的活动。嘉宾包括教育部长陈振声和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生。