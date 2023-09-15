上半年罪案同比升5.4% 夜店非礼案倍增

随着公共娱乐场所全面恢复营业，今年上半年发生在夜间场所的非礼案达74起，和去年同期的36起相比，上升超过一倍。

新加坡警察部队星期五（9月15日）公布了2023年上半年罪案数据。今年1月至6月，本地共发生1万零80起罪案，比去年同期的9568起增加5.4%，但这仍比疫情之前（2019年同期）的1万2023起来得低。

警方列出四类重点关注罪案

警方也列出四类重点关注的罪案，分别是非礼、偷拍、商店偷窃和偷窃（theft in dwelling）。警方之所以列出重点关注的案件，主要是因为这些罪案涉及公众利益，警方希望借此提高公众对它们的关注。

警方自今年2月公布2022年全年数据时，就已将诈骗和网络犯罪数据，与罪案数据分开处理。 在四类较受关注的罪案中，非礼案在今年上半年共发生了757起，和去年同期的751起相近，占上半年罪案总数的7.5%。当中超过55%（417起）的案件，受害者认识嫌犯。

让人担忧的是，随着公共娱乐场所全面恢复，发生在夜间场所的非礼案已从去年同期的36起，上升超过一倍至74起。此外，随着公共交通工具使用量上升，发生在公交上的非礼案件也从去年上半年的的84起，增至今年上半年的97起。

今年上半年发生224起偷拍案，和去年同期的220起相比，增加四起。

警方呼吁非礼和偷拍案件受害者尽快报警， 以便警方迅速将涉案者逮捕。受害者如能提供嫌犯的外表、 衣着或身高等特征，将有助于警方的调查。

上半年发生1820起商店偷窃案

至于商店偷窃案，今年上半年则发生1820起，占上半年罪案总数的18.1%；偷窃案则有1010起，占上半年罪案总数的10%。 这两项罪案同比去年同期都增加至少25%，相信这跟商业活动的复苏不无关系。

警方行动局罪案控制署助理局长鲁迪（Rudy Dzulkarnaen）警监说：“警方对罪案上升至接近疫情前的水平感到担忧，我们呼吁不同社区伙伴和利益相关者一同与警方合作，一同预防、阻吓和揭发罪案。”