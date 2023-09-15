卫生科学局批准新版辉瑞疫苗 对抗奥密克戎变种毒株

卫生科学局批准我国引进新版辉瑞复必泰冠病疫苗，用以对抗奥密克戎变种毒株。卫生部长王乙康透露，新款疫苗预计将在10月底运抵新加坡，届时卫生部将提供更多详情。

卫生科学局星期五（9月15日）发文告说，当局是在9月12日批准在本地使用辉瑞（Pfizer）生产的新版复必泰（Comirnaty ）冠病疫苗，施打对象的年龄为六个月及以上。

这款疫苗针对的是当前传播的奥密克戎变种毒株，可以让疫苗在病毒不断进化下，继续发挥保护作用。 根据国际建议，新疫苗含有应对奥密克戎XBB.1.5变种毒株的单价成分，而疫苗的质量、安全性和功效则没有变化，更新后的疫苗预计将保留原版复必泰单价疫苗的效益和风险平衡。

卫生科学局说：“在审查更新版疫苗时，当局参考了原版复必泰疫苗积累的大量数据，以及新疫苗对主要奥密克戎变种毒株，包括XBB.1.5、EG.5和BA.2.86的免疫反应的额外数据。基于所有的证据以及药物咨询委员会和传染病专家小组的支持，当局评估认为，总体证据支持授权更新版疫苗。”

与在新加坡注册所有其他疫苗和药物一样，卫生科学局将积极监测和审查疫苗的效能以及安全性，确保疫苗的益处继续大于已知风险。

卫生部长王乙康星期五也在脸书上分享这项消息。他指出，这款疫苗和之前二价疫苗的不同之处在于更新版疫苗不再针对原始的冠病病毒毒株，因为原始毒株已经没有在社区内广泛传播。

他也说，本地的疫苗接种率正在下降，意味着随着时间推进，新加坡人对冠病的保护力将会减弱。他强调疫苗在本地的预防性治疗策略中仍扮演重要的角色，因此鼓励所有人，尤其是年长者每年都接种疫苗。