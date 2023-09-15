58人涉毒被捕 包括年仅15岁学生

中央肃毒局在全岛展开五天执法行动，逮捕58名涉毒男女，其中包括一名年仅15岁的学生。

中央肃毒局星期五（9月15日）发文告说，当局在本月11日至15日展开执法行动，起获市价总值约29万4000元毒品，以及超过1万3000元现金。

起获的毒品包括708克的海洛因、63克大麻、670克冰毒、25克克他命、24克和35颗爱他死药丸、11颗艾利敏5号药丸，以及九瓶羟基丁酸钠（GHB）液体在内的多种毒品。同时起获了1万3390元现金。

这次执法行动涵盖全岛不同地点，包括宏茂桥、武吉巴督、裕廊、兀兰及义顺。

图为在本月11日的行动中，肃毒局人员从马西岭路的住宅单位起获的部分毒品。（中央肃毒局提供）

在本月11日的行动中，肃毒局人员收到通报后，于马西岭路逮捕了一名涉嫌毒品活动的52岁男子，他随即被押回自己的住宅单位助查，执法人员从单位起获517克冰毒、9克克他命、9克的大麻、重约10克的爱他死药丸，以及各种吸毒工具。执法人员也在他携带的包中搜出73克冰毒。

本月12日，肃毒局人员突击位于马西岭路附近一个住宅单位，逮捕一名47岁新加坡籍男子和一名36岁新加坡籍女子。该对男女起初拒绝开门，执法人员只得破门而入，从单位搜出505克海洛因和13克冰毒。

早前9月7日，当局在如切一带夜间场所进行了缉毒行动。在后续调查中，当局在本月12号逮捕了一名28岁新加坡籍男子和一名31岁新加坡籍女子。

该男子当时在跑马埔路一酒店内，执法人员从酒店客房搜出15克的克他命，重约14克的爱他死药丸，以及现金9300元。同天傍晚，当局也在贝当路逮捕了这名31岁新加坡籍女子。

两人随即被带回男子位于贝当路的藏身处，起获了约53克的大麻。

案件还在调查中。