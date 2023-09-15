本地起步企业永续科技与三菱电机展开ESG合作

随着政府对企业碳排放责任提出更高要求，制造业面对更多合规压力，上下游企业须提高排放数据的可信度和可见度。

三菱电机亚洲（Mitsubishi Electric Asia）星期五（9月15日）宣布与永续科技（EverComm）在社会、环境和治理（ESG）层面建立合作伙伴关系。这次合作旨在通过新兴技术推动亚太地区采用智能制造倡议，同时解决工业界追踪碳排放缺乏标准方法的问题，以实现低碳制造。

永续科技是2013年由南洋理工大学孵化的起步公司，使用数码科技为企业客户提供节能减碳的解决方案。公司总裁陈秋豪说：“如今，验证业务实践的数据透明度已成为行业的当务之急，尤其是当亚洲制造业和其他行业的碳报告和问责风险很高时。我们的技术支持行业转向更低碳的做法。”

具体来说，两家公司计划将三菱电机的监督控制和数据采集系统收集的二氧化碳排放和减排数据，整合到永续科技的管理软件中，以实现碳中和目标。

两家公司指出，这次合作将为行业提供更高的碳透明度和效率。使用这一专有软件可将数据的有效性提高90%，将碳核算效率提高80%，将外部验证时间缩短60％，从而降低第三方验证成本。

三菱电机亚洲总经理关邦彦说，希望这次合作能引领制造业的转型。“通过将自动化专业知识与碳排放验证精确结合，我们有望重新定义地区的智能制造实践。”

三菱电机已承诺于2031年在其工厂和办公室实现净零排放，到2051年在其整个价值链中实现净零排放。