假扮学校职员和供应商下单发货 颜料商家坠诈骗陷阱

本地出现针对颜料商家的新诈骗手法，骗子会假冒学校职员向颜料公司下单，随后要求颜料公司再向冒牌颜料供应商付款拿货。坠入圈套的颜料公司，不仅收不到“学校”应付的款项，预先支付给冒牌供应商的钱也无从追回。

新加坡警察部队星期五（9月15日）发文告说，在这类诈骗案中，骗子会冒充学校工作人员给受害者（颜料公司）打电话或发短信，要求他们在短时间内交付颜料或绘画用品。

在一些情况下，骗子会发送伪造的屏幕截图，显示“学校”已把一笔钱转进受害者的银行账头，作为购买颜料的定金。

受害者的库存一般没有足够的货来满足订单，“学校职员”跟着就会提供冒牌供应商的联系方式，供受害者联系取货。

受害者不疑有诈，会联系冒牌供应商下订单，并通过PayNow或银行转账方式支付全款。

受害者只有在送货上门、学校拒绝付钱，又或者“颜料供应商”迟迟没交货，或“学校职员”失联之后，才会意识到自己被骗。

通过“ACT”防范三步骤 警方提醒公众保持警惕

警方提醒公众对上述骗案保持警惕，公众可采取“ACT”防范三步骤：“A”即“Add”，在手机“加”上ScamShield应用，并在银行、Singpass和社媒账号设置多层验证等；“C”即“Check”，先“查”明底细，确保合法；“T”即“Tell”，就是“报”，遇到诈骗后要立即向当局和亲友通报，以防更多人受害。

公众可上网或拨警方热线1800-255-0000求助或提供相关信息，也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网了解如何防范诈骗。