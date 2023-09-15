9月未来两周料有更多雷阵雨

本地未来两周可能出现更多雷阵雨，多数日子的最高气温预计将在32摄氏度到34摄氏度之间。

新加坡气象署星期五（9月15日）发文告说，接下来的两周，新加坡和周边地区的西南季风可能会持续，低空风主要从东南或西南吹来。随着潮湿气团的出现和低空风的减弱，本地将会面临更潮湿的天气。

气象署预测，未来两周的多数日子，岛上部分地区将在白天有短时间的雷阵雨。有两到三天的下午可能出现全岛大范围的中到强雷阵雨。

整体而言，9月下半月的降雨量将会高于平均水平；9月的总降雨量也会高于平均水平。

虽然未来两周预计会有更多阵雨，但多数日子的最高气温预计将在32摄氏度到34摄氏度之间，其中有几天的最高气温可能略高于34摄氏度。

9月上半月，多数日子的最高气温都在33摄氏度以上，最高气温为9月7日和14日在海军部记录到的34.5摄氏度。其中有几个晚上，岛上东部、南部和西部沿海地区的日最低气温超过了28摄氏度。

前两周，部分地区在上午和下午出现短时间雷阵雨。9月6日，全岛多个地方下午出现大范围的的中到强雷阵雨。

当天，贝雅士蓄水池下段（Lower Pierce Reservoir）的总降雨量为157.5毫米，是9月上半月的最高雨量。