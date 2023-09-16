李光耀百岁冥诞 李显龙总理发文缅怀

星期六（9月16日）是建国总理李光耀百岁冥诞，李显龙总理希望新加坡人，特别是在现代繁荣国家中长大的年轻一代，能够深刻理解早期新加坡的境况，以及我们先辈面对和克服巨大挑战时所展现的决心和毅力。

李总理周六在脸书贴文缅怀父亲百岁冥诞时也强调，新加坡的故事不会止步于此，希望我们永远保有足够的智慧、勇气和信念，引领新加坡迈向更美好的未来。

李总理提到，李光耀那一代人亲历和体验了李光耀和开国元勋们如何塑造了刚独立的新加坡的核心价值观和理念，开启了国家建设之路。

后代的新加坡人秉持了这些基本信念－－唯才是用、宗教自由、种族和谐、公正与平等、自力更生、诚信和廉洁，共同塑造了充满活力、蓬勃发展的大都市。

李总理也提到，民间发起了一系列纪念李光耀百岁冥诞的活动，并借此反思他所留下的精神遗产和价值观。