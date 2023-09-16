建屋局首次以抽签方式 出售盛港和三巴旺宗教场所用地

首两个以抽签方式出售的宗教场所用地，售价比之前采用投标模式出售的宗教场所用地，低了至少40％。

建屋发展局在本周四（9月14日）首次以抽签方式，出售两块分别在盛港和三巴旺一带的宗教场所用地。

国家发展部受询时说，新用地是位于惹兰加由（Jalan Kayu）的一座教堂和位于甘巴士弯（Gambas Crescent）的一座华人庙宇。

这是首两个在宗教场所土地分配和定价框架修订后，出售的地段。为避免地价持续上涨，政府在今年5月底宣布，不再以投标模式出售宗教场所用地，而是交由首席估价师定价，并以抽签方式把土地售给宗教组织。

宗教组织须先通过遴选，确定他们符合资格，如对相关土地存在实际需求、对社区作出积极贡献、有足够的本地资金等，才能进入抽签环节。每个宗教组织将获一个抽签机会，那些在过去五年未能成功购得地皮的组织将获额外抽签机会。宗教团体在续租时，无须抽签。

根据新框架，用地的价格将根据其位置、租赁期限和与用地相关的其他特定特征而异。

惹兰加由的教堂用地价格容积率为每平方米936元，相较之下，在2011年至2020年标得的四个教堂用地，平均标价约为容积率每平方米2963元。

至于甘巴士弯的华人庙宇用地，价格容积率为每平方米990元，也低于2011年至2020年标得的五个华人庙宇，平均标价为容积率每平方米1752元。

有意参与抽签的申请者可在今年11月14日上午9时至中午12时之间提交申请。申请者须提交15万元的押金，押金将用于抵消成功申请者的土地价格或退还给未成功申请者。申请者名单将在同一天下午5时后公布。预计抽签将于2024年2月初举行。

计划于今年推出的其余四个用地的时间表将在接近启动日期时公布。

国家发展局指出，政府正在检讨宗教场所中心的框架，详情日后公布。