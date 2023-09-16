巴西班让公园延长2.2公里 南部13公园将连接起来

配合南部濒水区的发展，国家公园局计划改造南部13个公园，加强公园间的衔接，包括推出主题走道等，为公众提供更多贴近大自然的休闲和玩乐好去处。其中三个公园将打造成“亮点公园”，邀请公众为设计提供反馈。

国家发展部长李智陞星期六（9月16日）为延长后的巴西班让公园主持推介时说，未来南部濒水区（Greater Southern Waterfront）将发展成生活休闲区。

国家发展部长李智陞说，未来南部濒水区将发展成生活休闲区。（特约陈来福摄）

南部一带共有13个公园，其中三个公园—园艺园林（ HortPark）、拉柏多自然公园和西海岸公园，将打造成“亮点公园”（Destination Parks）。

这三个亮点公园将为家庭、社区和自然爱好者提供别具一格的空间，进行户外休闲活动。公众接下来几个月可报名参加对话会，向当局提供反馈。

巴西班让公园延长多2.2公里

巴西班让公园第一阶段的450米部分已在2021年开放，介于巴西班让地铁站和惹兰柏拉巴（Jalan Pelepah）住宅区之间。延长后的2.2公里公园则从巴西班让熟食中心延伸至西海岸公园。

为纪念巴西班让作为新加坡主要港口之一——巴西班让集装箱码头的所在地，公园也展示了由新加坡港务集团所捐赠的海事历史文物。

公众可途经巴西班让公园，从拉柏多自然公园直达裕廊湖花园裕廊中央公园，路途全长17公里。巴西班让公园最后一阶段工程预计最早在2028年建成。