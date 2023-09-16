150人参加植树活动 纪念李光耀百岁冥诞

誉为我国“首席园丁”的建国总理李光耀，60年前为全国绿化运动种下第一棵树。为纪念李光耀百岁冥诞，职总俱乐部150人星期六早上在白沙公园种植了50棵树。

星期六（9月16日）是李光耀百岁冥诞。为纪念这一天，来自职总俱乐部（NTUC Club）旗下团体的150人，一早就到白沙公园参加植树活动。

今年也恰逢全国绿化运动成立60周年。李光耀1963年在花拉圈种下一棵黄牛木（Pink Mempat），开启了全国绿化运动的篇章，为新加坡这个花园城市种下幼苗。

职总副秘书长、国防部高级政务部长王志豪出席星期六的活动时也种下了一颗黄牛木。

王志豪致辞时说，希望参与者在植树时，记得我国植树运动的出发点是为了让新加坡更加宜居，以及发起这项运动的李光耀为建设国家的毕生努力。

他说：“经济确实重要，因为如果没有经济，我们就没有资源去完成其他事情。但有了经济，也同时希望有一个安全、干净、繁荣的家园……这是具前瞻性（的想法），因为李光耀与那一代的领导人那么多年前就已经知道，一个国家怎么样、世界怎么样，都与环境有关。大家现在都能看到气候变化所带来的影响。”

这项活动也响应国家公园局推出的“百万树木运动”，目标是到2030年种下多100万棵树。