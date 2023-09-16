尚穆根：网络激进化正加剧新加坡面对的恐怖威胁

近年来本地有越来越多年轻人通过社交媒体接触激进观点，网络激进化正加剧新加坡面对的恐怖威胁。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（9月16日）在内政部慰劳社区义工的午宴上致辞时说，恐怖分子及极端分子越发擅长通过社交媒体，专门针对年轻人散播激进思想。

自2015年以来，共有49人因自我激进化，在内部安全法令下接到限制令或拘留令。其中，约25%或11人小过20岁，五人还企图在本地发动攻击。

尚穆根说，政府努力通过法律、框架和平台，果断打击网络激进内容。但要帮助年轻人识别网上信息，对宗教有更好的认识，避免他们受虚假宣传影响，这须要各方的努力，而且也必须能在网络平台上触及年轻人。

他举例说，宗教改造小组（Religious Rehabilitation Group）今年6月创立TikTok账号，至今已推出约20个视频。

尚穆根提及，自2002年至今，有95名新加坡人因涉及恐怖主义相关活动，在内部安全法令下被拘留。其中近九成，即82人，在改造方面取得了良好进展，得以重启生活，融入社会。

“在我看来，这挽救了至少82条生命……他们可以继续生活，成为好父母、好子女，重新融入社会，这些都是义工辛苦努力的成果。”

