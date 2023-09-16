“茨园日”庆祝活动呈献本地经典歌 也向建国总理致敬

星期六（9月16日）是建国总理李光耀的百岁冥诞，庆祝成立八周年的茨园民众俱乐部在常年的“茨园日”活动上安排歌唱表演，让居民欣赏本地经典歌曲，并播放纪念短片，向李光耀致敬。50名有需要的孩童也获赠文具礼包。

宏茂桥—后港区基层组织发起的“背着书包上学去”（Bag-To-School）计划推出至今六年，今年有50名就读人民行动党社区基金会（PCF）幼儿园和幼乐园（My First Skool）的孩童受惠。这些明年上小学一年级的学生各获得价值50元的礼包，由善翁和居民捐助这项计划。

今年，受惠孩童也绘制展示区内地标的图画，为社区筹款。捐献50元者各获得学生的一幅作品，所筹得的2500元将捐给宏茂桥—后港社区发展福利基金。

也是宏茂桥集选区基层组织顾问的李显龙总理出席星期六的“茨园日”活动，与受惠家庭交谈。他之后与居民一同欣赏歌唱表演，艺人带领居民合唱首首经典歌曲如《小人物的心声》、Rasa Sayang和《家》等。现场也播放短片，展示李光耀1959年至1990年任总理期间的照片。

宏茂桥—后港基层组织顾问杰乐·大卫指出，李光耀重视人民和社区建设，“茨园日”是让宏茂桥—后港区居民一同欢庆的时刻，希望通过这个活动向李光耀致敬，感谢他把新加坡打造成今日的和谐社会。