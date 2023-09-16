未根据规定形式更正 “东亚论坛”已被资媒局屏蔽

澳大利亚亚太事务研究网站“东亚论坛”接到更正指示后，未按照当局规定的形式做出更正，通讯及新闻部长指示资讯通信媒体发展局发出屏蔽指令，目前本地用户已经无法直接访问有关网站。

东亚论坛（East Asia Forum）是因为8月18日发表的文章《新加坡爆出一连串丑闻》（A spate of scandals strikes Singapore）接到网络假信息和网络操纵法令办事处（POFMA Office）发出的更正指示。

这篇署名新加坡国立大学中文系助理教授陈英杰的文章，对我国贪污调查局的独立性，以及李显龙总理处理某些问题的方法等作出多项虚假陈述。

通讯及新闻部星期六（9月16日）发文告说，东亚论坛未按照规定的形式，将更正通知的链接刊登在网站主页以及有关文章页面的最上方，而是将更正通知放在有关文章最底部的评论区，因此要求互联网服务提供商禁止本地用户访问有关网站。

当局说：“如果东亚论坛随后遵守更正指示的全部要求，部长将取消屏蔽指令。”

东亚论坛也没有在链接到有关文章的脸书贴文附上更正通知。总理公署部长星期六另外向脸书母公司Meta发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction），要求脸书在涉事贴文上贴出更正通知。

根据政府打假网站Factually的资料，《新加坡爆出一连串丑闻》一文含有四大虚假陈述，包括声称李总理混淆了婚外情和贪污问题、贪污调查局在决定是否立案调查时并不独立，以及国务资政张志贤调查黑白洋房事件是要掩盖不当或贪污行为。