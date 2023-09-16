骑车被撞动八次手术 音乐老师成长短腿

老汉驾车切换车道时未留意路况，撞倒前方脚踏车骑士，导致对方重伤。骑士前后动了八次手术，不仅左腿短了五公分，康复期间骨头还发炎限制了肩膀的活动，影响他作为音乐老师的生计。

这起车祸发生在2020年2月14日清晨6时40分，音乐老师约翰（Garden Christopher John）身穿亮黄色的上衣，背着荧光条纹的背包，在通往直落布兰雅的岌巴路第三条车道上骑脚踏车，当时脚踏车的车灯也亮着。

被告曾廷伟（69岁，音译）当天早上正开车前往圣淘沙打高尔夫球，他在驶出岌巴高架桥后，撞上前方骑行的约翰，导致约翰重伤。

约翰称他从最左侧的车道切换到第三条车道时，曾举手示意。发生车祸后他失去意识，醒来时已在新加坡中央医院的急诊室内。

这场车祸导致约翰左臀部和肩膀骨折、臂神经丛和动脉撕裂。他经历八次手术，留下永久的后遗症，如左腿短了五公分，伤势也令他患关节炎和背部问题的风险增加。

此外，约翰在康复期间骨头发炎，目前左肩的活动幅度严重受限。他称已无法弹吉他、钢琴以及吹奏单簧管，这对作为音乐人和音乐老师的他，是严重的后果。

被告不承认抵触一项公路交通法令的罪状，经审讯后，法官裁定他罪成，最后判他入狱四个月以及吊销驾照五年。

被告对此不满，针对罪成和刑罚上诉。

被告称视线受阻

被告辩说和骑士的距离太短，他只有五秒的时间，不足以做出反应，也称左边有一道石灰墙，看不到左侧的交通。

被告之前供称常经过事发路段，并指无法看见左侧石灰墙后方的交通。

被告也说，他跟骑士的距离只有15.7米，导致他没有足够时间做出反应。

不过法官指，被告使用谷歌地图等测量距离，没有客观证据或是专家报告，认为被告出示的证据不可靠。

法官：有足够时间刹车

法官指出，被告有足够的时间刹车。当时他的车速低于每小时60公里，被告有六秒的反应时间，刹车只需三秒，但被告什么都没做，因此判他罪成。

法官也认为，约翰当时穿着明显，街灯也亮着，但被告在撞到约翰后才发现对方，确实令人讶异。若被告当时留意路况，应当会看见约翰，并避开对方。

再者，由于约翰的日常活动受到严重影响，法官指被告不认罪显示他毫无悔意，也未做出赔偿，单凭他年迈是不足以减轻刑罚的。