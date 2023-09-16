王瑞杰缅怀李光耀 总结三个所学经验

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在星期六（9月16日）的脸书贴文，纪念已故建国总理李光耀的百岁冥诞，并分享他从李光耀身上学到的三个经验，希望能激励国人在应对迅速变化的世界时勇往直前。

王瑞杰曾于1997年至2000年期间担任李光耀的首席私人秘书。他在贴文中指出，在这四年里，李光耀对他的价值观和世界观产生深刻的影响。

王瑞杰说，他从李光耀身上学到的第一个经验是，要明确自己的目标，下定决心，并充满激情地去追求这个目标。李光耀毕生致力于确保新加坡的生存和成功，以让新加坡人民过上更美好的生活。无论是在外交事务上还是在关心新加坡河的清洁程度等方面，李光耀都表现出对新加坡的深厚热爱，这种热情一直延续到他生命的最后时刻。

王瑞杰学到的第二个经验是，始终要保持战略性和长远视野。李光耀和先辈都深知新加坡这个小岛国因为没有自然资源，容易受到外部威胁。发展四大水喉等水供多元化策略，都反映新加坡如何以战略性方式确保长期的生存和繁荣。

他总结的第三个经验则是要适应变革，敢于创新。王瑞杰举例，李光耀在双语政策上的态度显示他的谦虚和适应能力。李光耀最初并没有完全认同早期语言学习的必要性。然而，当研究证据变得更加清晰时，李光耀决定亲自投入并筹资设立李光耀双语基金。这体现了李光耀坚信，如果某事不再有效，就必须做出改变的信念。