1月至今至少6600人坠求职骗局 损失逾9680万元

从今年1月至今，至少6600人坠入求职骗局，损失至少9680万元。

新加坡警察部队星期三（9月13日）公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，当中求职诈骗位居所有骗案榜首，共有5737起案件，涉及款项达7940万元。

鉴于这类犯罪日益猖獗，警方星期六（16日）再次发出警告，提醒公众注意这类工作诈骗案。当局透露，从今年1月至今，至少已有6600人坠入求职骗局，损失至少9680万元。这意味着在6月至今的短短三个月内，涉及的款项已增加至少1740万元。

在这类型诈骗中，受害者一般会被诱骗完成一项调查，以获得虚假的工作机会。受害者会收到来历不明的WhatsApp或Telegram短信，要求他们参与调查或点赞社交媒体贴文，以换取小额佣金。

在受害者相信他们可以赚取佣金后，骗子会提供另一个WhatsApp或Telegram联系人，让受害者加入另一个群组，执行 “提升 ”加密货币价值或 “审查 ”在线商家等任务。

为了完成这些任务，受害者必须在诈骗网站上创建户头，并向骗子提供的银行户头转账。在某些情况下，骗子会以各种理由指示受害人预付大笔款项。

警方没有列出骗子使用的具体理由，但一般相信骗子可能谎称受害者要先付款，接着就会得到本金加回扣等金钱。当受害者照做后，骗子就会失联，受害者也会发现自己的款项无法被取出或取回。

警方提醒公众，应通过“ACT”步骤来保护自己，避免成为诈骗案受害者。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。