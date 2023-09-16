高危群体应尽早注射追加剂 不应等新版疫苗

奥密克戎变种毒株已经传播超过一年，新版辉瑞复必泰冠病疫苗能提供更具针对性的保护。不过，由于新疫苗预计要到下个月底才会送抵本地，当局建议高危群体、接种间隔期超过一年，以及近期准备出国的公众，不应等新疫苗。

卫生科学局星期五（9月15日）公布，已批准在本地使用辉瑞生产的新版复必泰（Comirnaty）冠病疫苗。

由于这款信使核糖核酸（mRNA）疫苗是专门针对奥密克戎毒株而制的，不再对付原始毒株，所以它属于单价而非二价疫苗。

国家传染病中心高度隔离病房主任林宝莲副教授星期六（16日）回复《联合早报》询问时说，新疫苗不再需要覆盖原始毒株，因为多数人通过疫苗接种或早前曾受感染，已对它有免疫能力。

他说，“新版疫苗能更好地针对奥密克戎毒株提供保护。这是因为追加剂中百分百的剂量都能用来对抗奥密克戎，不像之前只有一半的剂量。”

至于人们是否应该等新版疫苗送达后才接种追加剂，林宝莲认为有三个考量因素。

一、他们是否可能因为年纪或健康情况，更易出现并发症；二、距离上次注射追加剂是否间隔超过一年；三、最近是否计划出国，以及当地的冠病传播情况。

她说，如果针对上述任何一个问题的答案是肯定的，那就应该尽快接种追加剂，无论现在使用的是哪一种疫苗。

她也提到，虽然人的抗体留有“记忆”，但是抗体水平会随着时间推移而下降。对于身体较脆弱的人，最理想的做法是在距离注射上一针的12个月内接种追加剂，提高对冠病的保护。