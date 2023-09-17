养四孩吃不消 工程师向前妻索抚养费

工程师独自抚养四名孩子吃不消，休息日兼当私召车司机，称前妻为了少付抚养费才结束裁缝生意，法官最终判女方每月所需支付的费用，从598元增加一倍至1212元。

判词显示，两人在2000年2月结婚，并育有四名孩子，包括三胞胎。双方在2020年离婚，四名孩子的抚养权归男子。

男子是一名服务工程师，月薪约3720元，但这份薪资难以养活四名孩子。为了应付不断增长的开销，他开始在没上班时兼职当私召车司机，导致他每天都需要工作。

他的前妻目前在本地医院担任执行助理，月薪为3800元到4000元，原本每个月支付598元2角4分的抚养费，作为孩子的开销。

男子指，前妻在2020年9月称裁缝生意失败，但未出示相关证据，因此认为前妻故意结束营业，以便显示她的收入不及男方。他称，前妻的实际月薪约为4200元。

为此，男子在2022年入禀法庭，要求前妻支付1762元5角的抚养费，并指前妻为自己的每月开销报大数，认为他们应该根据薪资平分孩子的开销。不过，前妻称已竭尽全力支付抚养费，每个月只能掏出700元，反指男子有能力和资产，月薪高达8400余元。

法官指出，两人都指对方有其他经济来源，如开私召车和经营裁缝生意，但法官认为不应把男子当私召车司机的收入纳入考量，因男子是为了补贴家用才找多一份工作。再者，证据显示私召车司机收入不稳定，无法形成男子可以依靠的经济来源，加上前妻已经结束生意，在计算双方薪资时，应当根据他们各自的估税通知书。

法官最终要求前妻支付孩子47%的开销，即1212元的抚养费。由于前妻离开婚房后就没有再支付抚养费，法官也令她从男子入禀法庭算起，支付逾期的数额，因此她每个月需支付2012元的抚养费至明年8月，才下调回每月1212元。