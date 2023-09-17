“再创我们的家园”计划 翻新红山市镇改善生活环境

建屋发展局公布红山的翻新计划，为这个年长居民较多的市镇注入新活力，改善生活环境。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在星期天（9月17日）傍晚，为建屋局于红山市镇中心举办的“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）展览举行开幕。

为期约一周的展览向居民展示建屋局和相关政府机构联手为红山所打造的翻新计划。红山市镇涵盖了红山、中峇鲁、直落布兰雅、花柏山，以及丹戎巴葛的一部分，居民约有13万名。

400位居民之前参与了调查及出席小组讨论会，针对改善红山的居住环境提出意见。

红山弄将增设人行道、脚踏车道和有盖走道，方便居民来回于红山市镇中心和红山地铁站之间。（建屋局提供构想图）

翻新计划将更好地连接市镇中心和地铁站以便居民

根据ROH，红山市镇中心将有更大的有盖活动中心，可举办各类社区活动、演出、节日市集、体育活动等，不受天气影响。该处的步行街也将增设座椅，让居民在购物之余能稍作休息，以及和家人朋友谈天。

红山市镇中心距离红山地铁站有一段距离。有关当局将在红山弄（Redhill Close）增设人行道、脚踏车道和有盖走道，更好地连接市镇中心和地铁站，方便居民来回于两点之间。

其他拟议的翻新计划包括更好地把市镇中心同铁道走廊（Rail Corridor）连接起来、为区内公园增添设施，以及使到整个环境更加亲乐龄，例如在公园内辟设康疗花园和加大指示牌的字体。

图为南部濒水区未来岌巴住宅区内邻里公园的构想图。（建屋局提供构想图）

五年内推出南部濒水区首个预购组屋

建屋局的文告还指出，建屋局即将推出查理士太子弯（Prince Charles Crescent）的预购组屋项目，也会在五年内推出南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的首个预购组屋项目。

政府于2020年3月宣布，红山、宏茂桥、女皇镇和蔡厝港为第四批纳入ROH计划的市镇。建屋局随后用两年时间收集居民的意见，并与相关政府机构研究征得的反馈，制定方案。