8月份新中航班增至2600趟次 恢复到疫前76%

中国放宽入境限制，刺激我国与中国客运航班和通航复苏率，今年8月，往返新中的定期客运航班起降量，多达约2600趟次，是2019年8月冠病疫情前的76%。

此外，与我国恢复通航的中国城市，现已增至25个，而提供航班服务的航空公司则有12家。疫情前，16家航空公司飞往中国37个城市。

樟宜机场集团星期日（9月17日）公布今年8月新中客运量的最新数据，自中国今年1月逐步放宽入境旅游限制后，本地出现中国旅游热潮，今年8月，新中两国的客运量比起今年1月的约7万人次，增幅超过六倍，以51万人次，创下冠病暴发以来的最高纪录。

这虽然还未完全恢复到2019年8月的71万人次水平，但复苏速度令人鼓舞，已恢复到四年前同时期的72%，预计全面恢复到疫前水平，将随着定期客运航班的增加，指日可待。

实际上，在今年短短八个月，中国已从去年10名以外，一跃成为樟宜机场的第三大客运市场，仅次于印度尼西亚和马来西亚，占樟宜机场总客运量的10%。

2019年，中国是樟宜机场的第二大客运市场，占总客运量的11%。

目前，与我国客运量最高的首五个中国城市，分别是上海、广州、北京、杭州和南京。其中，按今年8月的客运量计，上海为樟宜机场的第12大客运城市。



樟宜机场集团航空枢纽与货运发展部执行副总裁林振杰说，在中国暑假旅游旺季的刺激下，新中航空客运量的强劲复苏令人鼓舞，这不仅彰显了中国航空旅游市场的韧性，也说明新中两国的旅游景点对彼此人民的吸引力。