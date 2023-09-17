南北交通廊道工程致命意外 客工被装气瓶托架砸中身亡

南北交通廊道工程发生致命工业意外，41岁的孟加拉籍客工在进行起重作业时，被装有气瓶的托架砸中身亡。

这起意外发生在星期六（9月16日）上午10时45分左右，地点是加文纳路（Cavenagh Road）一带、属于其中一段南北交通廊道的建设工地。

这项工程的开发商是陆路交通管理局，而南北交通廊道介于甘榜爪哇路和萨福径（Suffolk Walk）的隧道建筑合约，则颁给Leighton Contractors（Asia）新加坡分公司和荣南工程（Yongnam Engineering & Construction）组成的合资公司（Leighton-Yongnam JV，简称“LYJV”），合约总值为5亿5380万元。

陆交局答复《联合早报》时说，出事的客工当时正在进行起重作业，不幸被装有气瓶的托架砸中，他被送往医院后伤重不治，没有其他人在事件中受伤。

“我们对这起意外感到悲痛，同时与承包商合作，为死者家属提供援助。”

发言人也说，当局严正看待安全有关的事件，所有LYJV负责的南北交通廊道工程已立即停工，当局和LYJV正协助警方和人力部进行调查。

人力部答复询问时说，由于案件还在调查中，当局已暂停工地的所有起重作业。

发言人也提醒，作为安全措施，任何人必须在起吊时，避免任何负载的部分与其他结构纠缠在一起，以防止意外的发生。

南北交通廊道全长21.5公里，衔接北部与市中心，是本地第一条结合快捷巴士道、脚踏车主干道及快速公路的交通设施。公众日后从北部搭巴士到市中心时，可节省多达15分钟的车程时间。

南北交通廊道超过一半的公路隧道地基已建好，从海军部西路到伦多道的高架桥预计在2027年开放。其余路段，包括伦多道至东海岸公园大道的隧道则会在2029年通车。