参观李光耀展 尚达曼：必须让更深层多元文化成为可能

建国总理李光耀曾说，我们必须现实地体认什么是可能的，但同时必须超越现实，追求更多可能。尚达曼总统参观李光耀沉浸式展览后说，必须让更深层次的多元文化成为可能，让我国成为每一个新加坡人都能向上提升的地方。

星期天（9月17日）是李光耀百年冥诞的隔天。尚达曼总统下午到巴西班让，参观有关李光耀生平和精神遗产的沉浸式展览，之后发文缅怀这位建国元勋。

他说，李光耀的生平、愿景与思考，有很多让人铭记于心的事。自己从未忘记李光耀大约40年前说过的话。李光耀当时说，我们必须现实地体认什么是可能的，但不能仅仅停留在现实。“你必须能够超越现实，说出‘这也是可能的’。”

尚达曼说，他在参观展览时想到这段话。展览上数个展品，利用人工智能重现过去，并想象新的未来。

“任何听过李光耀本人讲话的人，包括没有看着他听着他长大，但能通过影片观看他讲话的年轻一代新加坡人，都能感受到那股改变新加坡的强大意志、信念和想象力。他们定然会受鼓舞来实现一个不同的、更美好的未来。”

尚达曼说，展览不仅重新想象了我国的城市布局、基础设施和绿化，更重新想象了我们是怎么样的人民。他总结时说：“我们必须让一种更深层次的多元文化成为可能，成为每一个新加坡人都能向上提升的地方。”

尚达曼在今年的总统选举中以“相互敬重”为竞选口号，不断强调要建立深层的相互敬重，包括对来自不同社会背景者的尊重和同理心。

名为“光耀时代在未来”的沉浸式展览，在巴西班让路25号举行，入场免费，但只对至少13岁的公众开放。展览一直举行到9月24日，时间是上午11时至晚上8时，公众须上网www.nowisnotthetime.sg预定观展时间。