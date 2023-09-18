美国汽车业大罢工撞上“三巫日”（triple witching day）到来，导致股市波动性加剧。华尔街股市上星期五（9月15日）集体收低，纳斯达克指数收低1.56%，标普500指数滑落1.22％，道琼斯工业指数跌0.83％。

不过，在美国良好的经济数据加上中国出台经济刺激政策的提振下，新加坡海峡时报指数上个星期五闭市上涨31.18点或0.96%，报3280.69点。

以下是星期一（18日）可关注的股票：

1.全球领先另类投资公司KKR将投资11亿元，用以收购新电信（Singtel）区域数据中心业务20％的股份。这笔投资使新电信整体区域数据中心业务估值达到55亿元。到2027年，KKR将有权按照预先协定的估值将其所持股份增加到25%。这笔交易的收益将用于加快新电信的区域数据中心业务在新加坡、印度尼西亚和泰国等亚细安市场的扩张，同时开拓马来西亚等市场。

2.凯德投资（CapitaLand Investment）宣布，已通过凯德开放式房地产基金（CapitaLand Open End Real Estate Fund，简称COREF）以1亿1200万元的价格收购了韩国一处新竣工的A级物流地产。此次收购将使COREF旗下房地产基金管理规模（FUM）超过10亿元。这处物流物业由两栋四层高的建筑组成，净可出租面积（NLA）达6万零407平方米。

3.新加坡航空（Singapore Airlines）公布8月营运业绩，集团所有航线的客运量和载客率保持强劲，客运能力同比增长26.3％。新航和酷航共运送近300万名乘客，同比增加43.5％；集团载客率为88.2％，同比增长2.8个百分点。新航和酷航的载客率分别为87％和92.1％。货运业务方面，载货率同比下降三个百分点至51.2%。货运量则同比小幅上涨0.2％，因客运服务和机舱容量增加，使货运能力增加6.2%。

4.中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）透露，集团获得香港特区政府一份总值1990万港元（约347万新元）的合约，为香港警务处提供资讯科技专业服务。合约于9月开始，不会对截至明年3月底的2024财年业绩产生重大影响。

5.环境工程公司三立环境（Sanli Environmental）以1380万元收购位于振美通道（Chin Bee Drive）22号的物业，并整合物业所有业务。物业原业主为ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT），物业总建筑面积约12万平方英尺，还剩约12年租约，可为270名外籍员工提供住宿，有助缓解公司对第三方员工宿舍的依赖。

6.贤能集团（LHN Group）星期四闭市后公布营运报告，在Coliwoo共享居住业务带动下，其住宿业务今年下半年会有强劲表现。截至6月底（第三季），集团共管理2064个在本地和国外的住宿单位。截至9月7日，Coliwoo乌节路的入住率达90%，Coliwoo项目第三季平均租金介于2200元至3500元。自今年初以来，集团也积极循环资本，公司脱售了共享汽车平台GetGo 20%的股权，以及Coliwoo East 50%的股权。

7.美特医疗保健（Meta Health）公布对子公司Gainhealth涉违规交易的调查进展。Gainhealth控股公司5Digital于5月向高等法院提出对公司前首席医疗官梅图帕莱（Vasanthan Metupalle）和与他相关公司的诉讼案，法院判决赔偿Gainhealth和5Digital的损失总计约136万元和应付利息约128万元，利息按索赔提交日至付款日计算，年利率为5.33%。