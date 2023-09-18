新电信11亿元出售区域数据中心业务20%股份给KKR

新电信（Singtel）将以11亿元的价格，把区域数据中心业务20％的股份脱售给全球领先另类投资公司KKR。

新电信在星期一（9月18日）发布的文告中表示，这是新电信和KKR之间的首次合作，这笔投资将使新电信整体区域数据中心业务估值达到55亿元。到2027年，KKR将有权按照预先协定的估值将其所持股份增加到25%。

这笔交易的收益将用于加快新电信的区域数据中心业务在新加坡、印度尼西亚和泰国等亚细安市场的扩张，同时开拓马来西亚等市场。

东南亚数据中心市场预计将在未来五年内增长17%，而世界其他地区的增长率为12%，预计将有90亿美元（约123亿新元）至130亿美元的投资流入该地区。虽然从2021年到2026年，数据中心容量将以19%的复合年增长率增长，但由于数据消费增加、企业向云计算转型以及该地区人工智能的迅速崛起，需求预计将超过供应。

新电信的区域数据中心业务是其独立的基础设施业务——数码基础设施公司（Digital InfraCo）的一部分。除了在新加坡现有的62兆瓦（MW）容量外，新电信还在兴建一座新的容量为58兆瓦的数据中心，并与印度尼西亚最大的电信公司Telkom和能源公司Medco Power，以及泰国的海湾能源开发公司（Gulf Energy）和亿旺先进资讯服务（AIS）合作，分别在峇淡岛和曼谷开发数据中心。

一旦这三个新项目在2025年投入运营，新电信的数据中心组合将提供超过155兆瓦的总并容量，并有扩展到超过200兆瓦的潜力。

新电信与KKR的交易预计将于今年第四季度完成，但需获得监管部门的批准并满足惯例成交条件。

新电信星期一开市股价报2.43元，起3分或1.25％．