本地股市星期一早盘下滑0.32％

在美国汽车业大罢工以及“三巫日”到来的双重打击下，华尔街股市上星期五（9月15日）集体滑落。纳斯达克指数收低1.56％，标普500指数滑落1.22％，道琼斯工商指数跌0.83％。

亚洲主要股市星期一（18日）早盘涨跌互现，香港和台湾股市领跌，跌幅分别为1.01％和1.1％。东京股市领涨，涨幅为1.1％。新加坡海峡时报指数截至中午12时下滑10.46点或0.32％，报3270.23点。

14只海指成份股下跌， 泰国酿酒（Thai Beverage）、丰益国际（Wilmar Intl）和吉宝企业（Keppel Corp）领跌，跌幅分别为2.56％、1.32％和1.28％。10只海指成份股上涨，皇胜酿酒（Emperador）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和怡和合发（Jardine C&C）领涨，前者涨幅为1.96％，后两者涨幅均为1.16％。

上周，中国出台经济刺激政策以及好于预期的经济数据提振了亚洲市场的表现。华侨银行（OCBC）大中华区研究部主管谢栋铭认为，尽管中国经济出现了令人鼓舞的企稳迹象，但房地产市场依然是一个尚未解决的问题。

他说：“实地反馈表明，看房活动有所增加，但是由于政策放松后房屋供应有所增加，大多数潜在购房者并不急于敲定交易。”

本周，全球央行将成为焦点，包括美国联邦储备局在内的监管10种交易量最大货币的央行中，有五家将召开利率决策会议。此外，还有一些新兴市场的央行也将召开会议。

市场已完全消化了美联储或于星期三（20日）暂停加息的预期。因此，市场重点关注最新的经济和利率预测以及美联储主席鲍威尔对未来的表态。市场预期明年将降息约80个基点。

Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）表示：“理论上说，美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）召开（利率决策）会议应该是一个低波动性的事件，但这是一个需要管理的风险。我们应该会看到2023年联邦基金利率的预测中值保持在5.6％，这为美联储在数据允许的情况下于11月再次加息提供了灵活性。如果美联储上调了2024年的利率预测，那么降息将被排除在外，市场对美元兴趣将重燃，全球股市也将承受下行压力。