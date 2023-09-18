【国会】政府拟加强社团注册程序 更好保障国家利益和安全

政府将加强社团注册的程序，拟议要求通过“自动程序”申请的组织必要时提供额外资料、或在指定组织注册前把一些条款写入章程，以更好地保障国家利益和安全。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期一（9月18日）在国会提出社团（修正）法案一读。目前，活动围绕政治课题、宗教、种族、国籍和人权等的指定组织须通过“普通程序”（normal route）申请注册，面对更长的评估和审查过程。内政部在2004年推出“自动程序”（automatic route），让一般不威胁国家利益的非指定组织（non-specified societies）以这个时长较短的途径注册。

社团（修正）法案一旦通过，注册官接下来可向通过“自动程序”的申请者要求更多资料，做进一步提问。注册官若发现申请者可能会进行违法活动，或影响我国秩序或威胁国家利益和安全，可以拒绝让该组织注册。注册官目前在自动程序中没有这个权限。

修正法案也明文确立注册官有权要求申请者加入或修改章程条款，作为获注册的条件。

目前，注册官已可以在批准申请前要求指定组织在章程加入条款，例如：与种族和宗教信仰相关的团体，不能进行任何可能破坏新加坡种族或宗教和谐的活动。修订内容明确地把注册官权限纳入法案内。

此外，社团若想更改名称或章程条款目前已须要向注册官申请，法案通过后，注册官将有更明确的考量因素来决定是否批准更名或修改条款。

如果更改后的名字可能让公众误解组织的目的；或名字与另一个组织很相似而可能使公众受骗；名称不恰当或有冒犯之意；与另一个现有组织同名，以及可能让人误会组织与政府或公共机构等有关联，注册官可拒绝更名申请。

如果章程条款的修改会影响新加坡国家利益或安全、公共治安、秩序或福利，或与社团法令相抵触，注册官有权拒绝申请。

政府也拟议提高刑罚，处罚提供虚假或误导性资料、窜改、隐瞒资料等的违例者，最高罚款额从5000元增加到一万元。

涉及欺骗政府的违例者，当局拟推出监禁的刑罚，可判坐牢最长一年。修改后的刑罚将与收债法令的相似罪行一致。

社团法令上一次修改是在2004年。