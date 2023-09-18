12月23日起 公交车资上调7% 为低薪员工推出新优惠月票

地铁和公共巴士车资将连续三年上调，从12月23日起，整体车资将调高7%。以车资卡或银行卡付费的成人车资，每趟车程上调1角至1角1分，视车程距离而定。

约200万名享有优惠车资的乘客，包括年长者、学生、就业优惠车资计划的低薪员工，以及残障者的车资涨幅较低，每趟起4至5分。以现金付费的成人巴士车资则调高2角，目前只有少过1%的乘客支付现金。

为协助弱势群体减轻交通费负担，地铁和巴士混合优惠月票价格将下调多达10％，例如年长者月票从64元减至58元，小学生月票从43.50元减至39元。

低薪员工也能购买新的优惠月票，每月以96元无限次搭乘地铁和巴士。预计会有约6万人受惠。

公共交通理事会星期一（9月18日）召开记者会宣布完成车资检讨工作。这是理事会首次采用新的方程式，计算可允许的车资调整顶限。

今年车资调整上限为22.6％ 仅允许业者调高7%

由于去年能源成本飙升超过六成，核心通胀率指数和工资变动指数也上升。根据新方程式，今年车资可允许上调的顶限为12％，加上去年还未用到的10.6％涨幅，车资最多可调高22.6％，是历来最高。

不过，考虑到今年经济增长预计会放缓，通胀压力也舒缓，公交理事会决定仅批准整体车资调高7%，剩余的15.6%留待以后车资检讨时考虑，以减轻对乘客的影响。

这7％的涨幅仅等于车资调整上限的三分之一，也低于去年留下来的10.6％涨幅。换言之，今年的车资调整上限将全部留到明年检讨车资时才考虑。

政府将提供额外约3亿元补贴 发放各值50元公交补助券

有鉴于此，公交理事会要求政府提供额外约3亿元的补贴，比去年车资上调2.9％时所额外补贴的2亿元多了50％。政府已同意提供更多补贴，这将协助抵消日益上涨的营运成本，确保乘客继续负担得起车资。

政府也将发放各值50元的公交补助券，可用来购买月票或为车资卡添值，缓解车资调整对中低收入家庭的影响。考虑到这次的车资涨幅比较高，补助券的援助额也高于去年的30元。

（左起）公共交通理事会成员李慧玲、陈序南、主席洪月霞、首席执行长陈锦鸿、谢宛庭、阿都拉。（梁麒麟摄）

公交理事会主席洪月霞在记者会上受访时说，为确保乘客继续负担得起车资，以及公交系统维持财务上可行，理事会决定把15.6%的涨幅，留待以后车资检讨时才考虑。她坦言，这个涨幅需要一些时间才能逐步缩小。

“维持公交系统是政府、公交业者和乘客共同的责任，希望接下来经济情况改善，工资继续上升，其他成本能缓和，随着时间的推移，我们能缩小这个还未用到的涨幅。”

陆交局车资收入增7420万元

根据公交理事会文告，车资调高7％，意味着车资收入一年将增加约1亿3740万元。其中，陆路交通管理局收取的巴士车资收入及地铁汤申—东海岸线的车资收入将增加7420万元，SMRT地铁和新捷运常年车资收入，则分别增加4240万元和2090万元。

不过，理事会也规定SMRT和新捷运，分别贡献1271万元和314万元给公共交通基金，这占业者预期增加车资收入的30％和15％。