本地股市星期一下跌0.53%

本周是各国中央银行会议集中的一周，投资者热切等待美国、日本和英国央行最新的货币政策出炉，市场普遍观望成份大，星期一（9月18日）的亚太股市表现不一。新加坡海峡时报指数闭市0.53％，或17.30点，收报3263.39点。

辉立证券研究投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时说，经过上一周股市的获利，这周的股市将会有盘整，海指会在窄幅波动。

胡宇轩说：“海指上周突破3245点阻力位后，逼近3290水平，近期的阻力位或在3280点至3290点之间。这解释了为何今天海指的表现比较疲弱。”

海指全天的交易量达10亿， 交易额7亿5163万元， 上升股204只，下跌股331只。

海指成份股多数下跌， 五只上升，20只下跌，五只持平。

上升股是皇胜酿酒（Emperador），上涨1.96%至0.52元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上扬1.19%至1.70元；丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）起0.44%至2.31元；新电信（Singtel）和DFI零售集团分别上扬0.42%和0.38%， 前者收报2.41元，后者以2.62美元收市。

下跌幅度大的股票包括泰国酿酒（Thai Beverage），下跌2.56%至0.57元；华业集团（UOL）下滑1.95%至6.53元；城市发展（CDL）跌1.74%至6.78元。

其他亚太股市，跌多升少，东京、上海和深圳股市上扬，分别上涨1.10%、0.26%和0.54%。

香港下滑1.39%，台湾和首尔分别下滑1.32%和1.02%，悉尼下跌0.73%。