新加坡银行公会：本地银行推出反恶意软件诈骗措施

为打击恶意软件诈骗，本地主要零售银行已实施针对性的反诈骗措施，并将逐步提升手机应用的安全机制，应对不同威胁。

《联合早报》8月29日独家报道，继华侨银行之后，本地其他银行预计会在今年底推出类似措施，以保护客户的手机，免受恶意软件入侵。

华侨银行是本地第一家推出这类措施的银行，华侨银行的手机应用能自行侦测客户手机内是否有下载自非官方应用商店的应用，并在侦测到这类应用时弹出警告，禁止客户使用华侨银行应用。华侨银行过后根据客户反馈更新版本，让客户在确保下载自非官方商店手机应用的应用关闭全部权限后，继续使用手机应用。

新加坡银行公会（ABS）星期一（9月18日）发文告宣布，本地主要零售银行已依据客户群体和系统，设计和推行反恶意软诈骗的措施。这也让不法之徒无法“钻漏洞”，通过恶意软件入侵个别银行的手机应用。

银行公会说，银行所实施的措施将协助银行侦查客户器材如手机内是否有恶意软件，从而触发相应的保护机制，包括不让客户使用手机应用，或在发现可疑活动时，银行将主动拨电通知客户。这些措施不会监控客户器材内的活动，或收集和储存任何数据。

“这些反恶意软件的安全措施可能影响到客户的用户体验，但银行将继续在面对欺诈风险和对正当交易造成不便之间取得平衡。”

银行公会也将继续和政府与执法机构合作，提升客户对恶意软件诈骗的意识，以及提醒客户只安装官方应用商店的应用。

除了华侨银行外，花旗银行也推出新的防恶意软件措施，一旦侦测到任何具有危险权限的应用或工具时，客户将会在短时间内不能使用手机应用。