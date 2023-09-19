华尔街股市星期一（9月18日）收盘几乎持平，华尔街交易员谨慎等待美国联邦储备局即将公布的最新利率决定。纳斯达克指数微涨0.01%，道琼斯工业指数小幅上扬0.02％，标普500指数上扬0.07％。

本周各国央行密集开启议息会议，在谨慎的市场情绪下，新加坡海峡时报指数星期一闭市下跌0.53％，或17.30点，收报3263.39点。

以下是星期二（19日）可关注的股票：

1.中国电动汽车制造商蔚来汽车（Nio Inc.）宣布拟发行总价值10亿美元（约13亿6300万新元）的可转换优先票据（Convertible Senior Notes），其中包括5亿美元的2029年到期可转换优先票据和5亿美元的2030年到期可转换优先票据。公司计划利用此次发行的部分净收益回购部分现有债务证券，其余资金将主要用于加强其资产负债表以及一般公司用途。

2.音达资讯通信（Totm Technologies）宣布，其全资子公司InterBio从印尼内政部赢得三份合同。第一项合同是为印度尼西亚国家身份证系统的系统维护服务提供年度技术支持，合同有效期为2023年9月至12月，合同价值约为130万美元（约177万新元），第二和第三项合同是为印度尼西亚国家身份证系统部署新的附加自动生物特征识别系统，合同价值为74万美元，合同有效期为2023年6月至10月。

3.停牌中的荣南控股（Yongnam Holdings）表示，旗下全资子公司Yongnam Engineering & Construction（简称YNEC）9月6日接获 Arcent的索偿信（letter of demand），指YNEC拖欠3万6969元的服务费用，并指出今年1月27日便向YNEC追讨款项但不成功。索偿信要求YNEC在今年10月5日之前付清款项。

4.Rex国际（Rex International）表示，已经将早前获得的两份与Rhu-Ara及Diwangsa有关的产量分成合同（Production Sharing Contracts），在今年8月底转让给马来西亚国家石油公司（Petronas），不再持有任何参与权益，并不再是两份产量分成合同的经营商。

5.首铸集团（First Sponsor）表示，非直接拥有子公司FS NL Holdings和FS Euro 5，以及在荷兰注册的有限公司，Cobb Netherlands、Maleny Netherlands和Robinvale Netherlands，与法国的机构投资者，就收购他拥有的Rotali股权达成买卖协议。Rotali拥有鹿特丹的安联集团大厦（Allianz Tower）。买卖双方同意的股权收购价是1560万欧元（约2280万新元）。该收购预期不会对本财年的每股盈利和每股净有形资产产生重大影响。