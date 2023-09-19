陆交局工地意外同比增加 今年首八个月已有33起

陆路交通管理局工地在今年首八个月发生了33起意外，比去年同期的27起，多六起。上个星期就发生了两起致命事故。

人力部于去年9月1日启动高度安全戒备期，采取更严厉的取缔行动对付有安全疏失的公司。高度安全戒备期已在今年5月31日解除。

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期二（9月19日），在陆交局的安全、卫生与环境保护颁奖典礼致辞时提醒，尽管高度安全戒备期已解除，各方应该继续保持警惕，加强安全措施。

他指出，2023年至今，涉及陆交局工地的意外事件略增，首八个月已发生33起，去年同期则有27起。

此外，上星期发生两起致命事故，事发地点分别在道路维护工地，以及南北交通廊道工地。徐芳达为此表示哀悼。

他说，每当意外发生，关键是了解它为何会发生，查出防止事故重演须要采取哪些措施。因此，陆交局会彻查上周两起致命事故，检讨有哪些必须改进的地方。

“尽管我们今天聚在这里表彰在安全、卫生与环境保护方面表现出色的公司，我也希望大家支持我的呼吁，不能卸下警惕。我们必须共同合作，通过政府、雇主和工会之间的三方伙伴关系，改善工作场所的工人安全与健康。”

今年有42家机构在安全、卫生与环境保护方面表现杰出而获得陆交局表扬。

人力部答复《联合早报》询问时说，两起涉及陆交局工地的事故分别发生在9月15日约凌晨1时，以及9月16日早上约10时45分。

第一起事故发生在泛岛快速公路通往大士的路段，死者是一名来自印度的45岁建筑工人，他是Ley Choon Constructions的工人。

调查显示，死者当时负责指挥交通，不料疑被一辆电单车撞倒。民防部队接获通报赶抵现场，建筑工人和电单车骑士已没了心跳，当场宣告不治。

第二起事故则涉及一名41岁的孟加拉籍客工。他在进行起重作业时，被装有气瓶的托架砸中身亡。死者是Royale Construction的员工，他送院后伤重不治。

人力部正在调查上述两起事故。