DSV联手LOGOS耗资2亿元兴建物流设施 料招聘300员工

丹麦大型物流公司DSV联手ESR集团（ESR Group）旗下子公司LOGOS投资2亿元，在新加坡开发物流设施DSV Pearl仓库。设施预计2025年中竣工，将是DSV在新加坡规模最大的物流设施。

设施占地72万平方英尺，由DSV负责设计，合作伙伴LOGOS则负责开发和拥有设施。

DSV亚太区合同物流（Contract Logistics）执行副总裁巴里特（Guillaume Burette）星期二（9月19日）在DSV Pearl的动土仪式上说，为支持新项目运营，DSV计划在新加坡招聘300名员工，并将培养他们掌握未来物流的运作。

DSV Pearl坐落于都干创新通道（Tukang Innovation Drive），毗邻亚逸拉惹快速公路（Ayer Rajah Expressway）。设施楼高五层，使用斜坡式先进仓库自动化系统设计，提高了货物的存储、检索和处理效率。

此外，DSV还与共和理工学院合作来优化设施的运营，并与新加坡科技公司GUUD开展减碳合作。

巴里特指出，设施将以自动化和可持续发展为核心，可提高仓库的生产力，还可促进环保运营方式的采用。

DSV自1990年在我国开展业务以来，目前已聘有800多名员工，管理和运营的物流设施达170万平方英尺。