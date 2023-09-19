新加坡股市星期二早盘下滑16.30点

在美国联邦储备局即将公布最新利率决议之际，市场情绪谨慎。华尔街股市星期一（9月18日）收盘几乎持平。纳斯达克指数微涨0.01％，道琼斯工业指数小幅上扬0.02％，标普500指数上扬0.07％。

亚洲主要股市星期二（19日）早盘跌多涨少，东京和深圳股市领跌，跌幅分别为0.99％和0.73％。新加坡海峡时报指数截至中午12时20分下滑16.30点或0.5％，报3247.09点。

20只海指成份股下跌， 丰益国际（Wilmar Intl）、新加坡航空（SIA）和海庭（Seatrium）领跌，跌幅分别为1.86％、1.62％和1.45％。6只海指成份股上涨，新电信（Singtel）、香港置地（Hongkong Land）和丰树泛亚商业信托（Mapletree PanAsia Com Tr）领涨，涨幅分别2.08％、0.86％和0.66％。

美联储将在本周三召开货币政策会议，市场普遍预计它将维持利率不变。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具，美联储不会调升利率的概率高达98％。

尽管市场预期一年多的紧缩政策即将结束，但市场也越来越担心，利率维持在20年高点附近的时间将比最初预期的更长。尤其是在近期油价飙升的情况下，利率前景变得更加复杂化。

自年中以来，受到沙特和俄罗斯减产的推动，伦敦布伦特原油期货和美国WTI轻质原油期货的价格上涨逾三分之一。而减产行动预计还将持续到年底。

Verdence Capital Advisors的首席投资官霍恩曼（Megan Horneman）表示，美联储本周将采取“鹰派暂停”政策，但今年年底前再次加息的可能性更高。

他说：“不幸的是，通胀很容易重燃，特别是如果能源价格开始渗透到整体价格中。因此，我们认为美联储需要暗示他们可能还没有结束加息。”

截至今年6月底，外资持有的中国股票和债券已从2021年12月的峰值下降了约1.37万亿元人民币（约2600亿新元）。资金大规模撤出中国股市和债市，正在削弱中国股市在全球投资组合中的影响力。

在对经济放缓的担忧普遍存在的疲弱环境下，中国当局今年多次试图提振市场信心。上周，中国央行第二次下调银行存款准备金率，以增加流动性，刺激经济复苏。中国央行星期一也表态，将加大力度稳定贸易，改善外资企业营商环境。

中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）今年早些时候发布的一项调查显示，对大多数美国公司来说，中国并不是前三大投资重点，这是25年来第一次出现这种情况。