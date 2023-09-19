9月22日起 华侨银行客户可在中国大陆用Alipay+付款

中国放宽入境限制，近期恢复对新加坡公民的15天免签证入境政策，前往中国的新加坡旅客人数预计增加，而他们在中国的消费付款方式，也成为一大焦点。

从星期五（9月22日）起，华侨银行（OCBC）新加坡客户可以通过华侨银行手机应用显示Alipay+二维码，或扫描商家的Alipay+二维码，在中国大陆付款给当地的零售商。华侨银行是首家提供这项服务的新加坡本地银行。

根据华侨银行星期二（19日）发布的文告，客户使用Alipay+二维码支付款项时，将从他们的银行账户直接扣除，每日顶限是1000元。在确认交易前，客户可在手机应用看到由Alipay+提供的兑换率，交易无须支付其他费用。

自今年9月8日起，华侨银行客户已率先在马来西亚和韩国享有这项服务。到了今年底，这项服务将逐步扩大，在日本、中国香港和中国澳门等市场推出。

华侨银行环球个人银行总裁郭斯强表示，这项服务初步在数个国家和地区推出，包括国人常到访的马来西亚，以及Alipay+被广泛使用的中国大陆，将为银行的客户带来极大便利。

蚂蚁集团（Ant Group）也在同一天宣布扩大Alipay+跨境手机支付生态系统，欢迎多五家手机支付伙伴，包括蒙古的Hipay、新加坡的Changi Pay和华侨银行，以及韩国的Naver Pay和Toss Pay。

外加中国香港的AlipayHK、马来西亚的Touch’n Go eWallet、韩国的Kakao Pay、泰国的TrueMoney和中国澳门的mPay，外国旅客在中国大陆可使用拥有Alipay+服务的10款电子钱包。

蚂蚁国际Alipay+跨境移动支付业务负责人道格拉斯·费根（Douglas Feagin）说，扩大合作伙伴和商户网络，以及提升中小企业的数码运营能力，是Alipay+未来战略的关键。

“越来越多手机支付供应商加入跨境数码商务生态系统，包括电子钱包、银行应用、独立商户应用和超级应用（super-app）。我们将在支付和数码行销技术进行更快速和深入的投资，助合作伙伴和商户实现更稳健和全渠道的增长。”