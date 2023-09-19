【国会】普杰立：卫生部将继续免费提供冠病疫苗接种

卫生部目前没有计划为冠病疫苗收费，这是因为疫苗在控制冠病传播仍发挥关键作用。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期二（9月19日）在国会答复议员安迪（碧山—大巴窑集选区）和林伟杰医生（三巴旺集选区）关于冠病疫情的询问时，做出上述宣布。

普杰立指出，本地自2023年2月过渡到绿色警戒级别（DORSCON Green）以来，除了全国疫苗接种计划，已取消其他防疫措施。这是因为疫苗接种计划是新加坡抵御快速变异的冠病病毒的第一道防线。

普杰立说，新型冠病病毒变种毒株将不断出现，目前值得关注的新毒株包括EG.5和BA.2.86。虽然现有疫苗能继续为避免感染严重疾病提供良好保护，制药公司也继续更新冠病疫苗的配方，保持疫苗对新变种毒株的效能。

他说：“例如辉瑞最新疫苗配方就专门针对XBB1.5。我们与供应商签订的合同，让我们能在评估最新疫苗适合本地情况时，采购最新疫苗。”

卫生科学局日前批准辉瑞公司最新单价XBB 1.5疫苗，适用于六个月及以上人群，也正在审查其他XBB.1.5疫苗。冠病疫苗专家团正在审查更新复必泰（Comirnaty） 疫苗数据，并将就谁适合接种疫苗提出建议。

更新后的复必泰疫苗可能在10月底抵达新加坡。卫生部将在确定安排后分享更多细节。

普杰立强调，冠病仍是一种危险的疾病，新加坡之所以可以与病毒共存，是通过接种疫苗以及从感染中安全康复来增强抵抗力。卫生部强烈建议60岁及以上年长者、居住在老年护理机构的住户、以及健康状况不佳的人在上次接种追加剂一年后，继续接受更新疫苗的追加剂。12岁至59岁健康群体也可选择接种追加剂。