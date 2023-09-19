【国会】全球米价虽涨 其他粮食价格却跌

尽管这几个月全球米价因印度禁非巴斯马蒂米出口而上涨，但世界大部分的粮食价格却下跌。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）数据，全球米价今年8月全面上涨，米价指数较去年同时期上涨31.2%。然而，全球8月份的整体粮食价格指数，同比却下降了11.8%。

贸工部政务部长陈圣辉在星期二（9月19日）的国会上，回答丹戎巴葛集选区议员祖安清心询问政府如何鼓励国人吃不同品种的米以应对全球米价上涨情况时，分享了上述数据。

陈圣辉说，政府通过扩大食品入口来源、提高本地食品产量、确保粮食库存等方法来缓解国际食品价格波动带来的冲击。

回答武吉班让议员连荣华对我国通胀情况的提问时，陈圣辉指出，在直至今年底的这几个月，我国的通胀率预料将进一步放缓。

他说，政府将继续保持新元的强势，以抑制进口通胀，因此，进口成本预料可维持在较一年前低的水平。实际上，我国所有项目的整体消费价格指数（CPI）同比通胀率，已从1月份的6.6%降至7月份的4.1%；核心通胀率也从1月份的5.5%下滑到7月份的3.8%。

贸工部预测，我国今年的CPI整体通胀率介于4.5%至5.5%，核心通胀率介于3.5%至4.5%。然而，陈圣辉说，全年通胀率仍存在进一步上扬的风险，包括全球商品价格和供应链等新冲击因素。

谈到政府如何协助国人应对通胀，陈圣辉说，政府多管齐下帮助家庭和企业，包括让中低收入家庭获生活费特别补助和额外社理会邻里购物券，以及降低商家借贷成本和提供节能津贴等。

他表示，政府将继续留意通胀趋势，必要时会采取更多措施帮助商家和家庭。