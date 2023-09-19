金管局向违例机构与个人开罚2084万元

新加坡金融管理局于去年1月至今年6月的18个月里，向违例金融机构和人士共开出2084万元罚款，另有39人被定罪。这是金管局于2016年成立专属执法部门后，第四次公开执法行动数据，也是迄今罚款金额最高的一次。

金管局星期二（9月19日）发布最新执法行动数据。该局开出2084万元的罚款金额中，包括1296万元民事罚款，其余788万元是销案罚款。后者主要涉及违反反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例。金管局在这段期间共发出18项禁令。

金管局的执法行动报告中涵盖该局与商业事务局联合调查的案件。

其中，备受关注的几起案件包括三家银行和一家保险公司在处理与德国支付服务公司Wirecard相关交易上未采取足够措施，触犯反洗黑钱和反恐融资条例，被金管局罚款380万元。

另外，当局对来宝集团（Noble Group）处以1260万元民事罚款，因它在财务报告中发表误导信息，违反证券与期货法令。金管局也对加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）两名创始高管朱苏（译音，Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies）发出为期九年的禁止令，因为他们违反证券及期货法令以及证券及期货（执照和商业行为）条例。

当局平均用了26个月的时间调查刑事案件；民事罚款案件的调查时间则为47个月。

另一方面，当局在这份执法行动报告中，列出两起在调查中主要案件的进展，包括美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）以及汇迅资产管理（Hui Xun Asset Management）。