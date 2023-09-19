破包裹走私豹纹壁虎案 移民局扫描器建功

将一只豹纹壁虎藏在包裹内走私进入我国，移民与关卡局人员成功破获一起企图走私案件。

移民与关卡局星期二（9月19日）在脸书发文说，移民局人员8月3日在樟宜航空货运中心（Changi Airfreight Centre）发现一个包裹的扫描图有异。

经检查后，当局在包裹里发现一只豹纹壁虎（Leopard Gecko）。案件已转交给国家公园局进一步调查，获救的豹纹壁虎目前在公园局野生动物康复中心（Centre for Wildlife Rehabilitation）接受照顾。

移民局表示，身为新加坡边境的守护者，当局将继续促进贸易和安全旅行，以及保障新加坡边境的安全。

公园局也指出，关于野生动物的非法贸易不仅严重影响世界各地的生态系统，也会构成严重的健康风险。公众不应该非法走私野生动物，或购买并当成宠物饲养。