假网站冒充《联合早报》称范文芳赚钱有道

近期有网民从社交媒体注意到，《联合早报》“报道”了新加坡艺人范文芳如何赚钱的新闻，《联合早报》澄清这是假新闻，网站页面设计遭人移花接木。

《联合早报》已向社交平台Meta反映，范文芳经纪公司也证实新闻纯属虚假。

有网民星期二（9月19日）在Meta旗下的脸书（Facebook）转发贴文，并附上一个网站链接，对此链接的真伪提出质疑。点击该链接后，访客会被引至一个网页，网页设计模仿《联合早报》的旧网站设计，显示一则标题为《范文芳被新加坡银行起诉，原因是她在直播中发表的言论》的文章。

网页乍看之下很像《联合早报》的网页，但漏洞百出，比如链接不是zaobao.com开头，使用的是《联合早报》的旧网页设计，网页的其他“新闻”也无法点击。《联合早报》已在2023年9月6日启用新网站设计。

该文章绘声绘影描述范文芳上一个访谈节目中透露自己如何在短时间内赚钱，《联合早报》编辑也“亲身体验”通过平台赚钱，并附上了虚假的银行转账记录截图。

范文芳的经纪公司告诉《联合早报》，这篇关于范文芳的虚假文章已多次出现，并已对此采取了法律行动，提醒公众要提高警惕，避免被骗。

经纪人说：“不仅是早报的网站页面被盗用，这篇虚假的文章之前也在其他网站上出现。请大家不要轻易点击来源不明的链接，以防上当受骗。”

公众如果在社交媒体或网络上发现疑似《联合早报》的虚假账户或网站页面，可以通过电邮zbonline@sph.com.sg举报，避免点击来历不明的链接。

读者也可以通过官方社交媒体渠道《联合早报》。早报的官方社交媒体（包括Facebook、X、Instagram、Telegram、TikTok）的统一账号都是@zaobaosg。