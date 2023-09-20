市场普遍预计美国联邦储备局将在本周的货币政策会议上跳过加息，但油价上涨加剧了市场对利率将在更长时间内保持较高水平以防止通胀加剧的猜测。华尔街股市星期二（9月19日）收盘集体下挫。标普500指数跌0.22％，纳斯达克指数滑落0.23％，道琼斯工业指数下跌0.31％。

在油价上涨带来的对利率水平的负面预期之下，新加坡海峡时报指数星期二下跌0.69％或22.64点，闭市报3240.75点。

以下是星期三（20日）可关注的股票：

1.中国电动汽车制造商蔚来汽车（Nio Inc.）正式宣布发行一批5亿美元（约6亿8200万新元）的2029年到期可转换优先票据和一批5亿美元的2030年到期可转换优先票据。2029年到期的票据的票息率为3.875％，2030年到期的票据的票息率为4.625%，两项票据均是每年4月15日和10月15日支付利息，自2024年4月15日起开始支付。

2.收购者Duchess Avenue宣布行使权利，强制收购所有金光能源与资源（Golden Energy and Resources）的股权。在8月15日的截止日期后还未接受退市要约（exit offer）的股东，将面对强制收购。强制收购完成后，金光能源与资源将除牌。

3.上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）星期二闭市后透露，新加坡交易所不反对公司延后举行常年股东大会。它向新交所申请延后举行大会，是因为需要更多时间与审计师讨论和解决一些审计问题和／或发现，以及完成2022财年业绩报告的审计。

4.康盛医疗集团（Thomson Medical Group）星期二闭市后透露，新交所不反对给公司截至12月10日三个月的时间探讨有关选择，以便把公众持股比率恢复到符合挂牌要求。新交所也不反对让公司的股票在这期间继续交易。