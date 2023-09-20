新丝路集团前主席吴仁轩 涉操控股价被控

新丝路集团有限公司前主席吴仁轩医生与另外三人，涉嫌在2018年操控集团股价，因此触犯证券及期货法令被控上法庭。

吴仁轩共面对39项抵触证券及期货法令的控状，他星期三（9月20日）在国家法院面控。

控状显示，他在2018年2月26日至12月4日期间，与另外三人串谋在新加坡交易所进行交易，把新丝路集团（New Silkroutes Group）的股价推高，制造交易假象。

另外被控的三人是新丝路集团前执行董事欧昌权（译音，Oo Cheong Kwan Kelvyn）、前财务总监张添传（译音，Teo Thiam Chuan William），以及黄义文（译音，Huang Yiwen），他是新丝路集团聘用的商业做市商GTC Group Pte Ltd的唯一董事，三人分别被控31项类似的控状。

吴仁轩是荣誉国务资政吴作栋的儿子。

新丝路集团在新加坡交易所主板上市，目前处于停牌状态。

《联合早报》早前报道，吴仁轩在2020年10月辞去新丝路集团的主席职务，同时卸下另一家上市公司康盛人生集团（Cordlife）的独立董事一职。

张添传也同时辞去新丝路集团财务总监的职务，理由是要专注个人事务及追寻其他发展。前执行董事欧昌权也在同年8月离职。

吴仁轩的代表律师是文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers）的律师纳文（Navin Thevar）。

欧昌权、张添传和黄义文的律师则分别来自K&L Gates Straits Law律师事务所、立杰律师事务所（Rajah & Tann）、柯吴律师事务所（Quahe Woo & Palmer）。

吴仁轩、欧昌权和张添传的案件展期至10月19日进行审前会议；黄义文案件的调查仍在进行中，被告可能被加控，展期至11月15日过堂。

根据证券及期货法令第197节条文，若罪名成立，违例者可被判坐牢不超过七年或罚款高达25万元，或两者兼施。