本地股市星期三早盘下滑6.42点

油价上涨致使利率前景更加复杂，市场预计利率水平或将更久地维持在高位。亚洲主要股市星期三（9月20日）早盘集体下滑，香港和悉尼股市领跌，跌幅分别为0.67％和0.61％。新加坡海峡时报指数截至中午12时下滑6.42点或0.2％，报3234.33点。

华尔街股市星期二（18日）收盘集体下挫。标普500指数跌0.22％，纳斯达克指数滑落0.23％，道琼斯工业指数下跌0.31％。

本地股市10只海指成份股下跌， 星狮物流工业信托（Frasers L&C Tr）、云顶新加坡（Genting Singapore）和星展集团（DBS）领跌，跌幅分别为1.75％、1.14％和0.95％。15只海指成份股上涨，DFI零售集团（DFIRG）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）领涨，涨幅分别4.26％、1.21％和1.08％。

市场普遍预期美联储本次或暂停加息

美国联邦储备局星期二开启了为期两天的议息会议，市场普遍预计美联储本次大概率会跳过加息，但今年接下来还会不会加息依然悬而未决。

目前，伦敦布伦特原油期货价格仍然坚挺在每桶90美元（约123新元）的上方，引发市场对通胀的担忧。高涨的油价让美联储的利率前景更加复杂化。要知道在上世纪70年代中期、80年代初和90年代初，美国陷入经济衰退的过程中，能源成本飙升就发挥了一定作用。

安联投资（Allianz Global Investors）全球固定收益首席投资官迪克斯米尔（Franck Dixmier）表示，美联储本次或暂停加息，虽然目前市场认为到年底再加息的可能性为44％，但我们认为美联储已经完成了加息周期。高利率保持更久时间的基调已经确立，第一次降息的时间已预计将推迟到明年7月份。

StoneX的首席市场策略师维拉（Kathryn Rooney Vera）在与彭博电视的采访中说：“进入2024年，要真正让通胀回归到2％的水平，美联储至少必须在较长一段时间内保持利率不变，而不是降息。”

继上周中国央行决定保持政策利率稳定之后，中国各银行维持一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）不变，仍分别为3.45％和4.2％，符合市场预期。

纽约梅隆银行（BNY Mellon）高级亚太市场策略师张伟勤说：“降息是值得欢迎的，但不幸的是，这不足以稳定市场情绪。未来几个月可能进一步出台放宽政策，但当局似乎在等待最近的新措施生效。”